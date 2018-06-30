فرنسا ترحب بتبني مجلس الأمن تمديد بعثة الأمم المتحدة في مالي



وأبرز وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان - في بيان له - دعم بعثة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة لإرساء الاستقرار في مالي و استعادة سيادة الدولة في وسط البلاد الذي يشهد عنفا متزايدا.



وأضاف أن القرار 2423 يضع أهدافا واضحة ومحددة للاطراف الموقعة على اتفاق السلام حتى يتم تحقيقها بعد ستة أشهر من تنصيب الرئيس المالي عقب الانتخابات المرتقبة هذا الصيف.



كما أكد وزير الخارجية أنه بهذا القرار، يقر مجلس الأمن الدولي أخيرًا بالتكامل بين مختلف القوى العاملة في مالي و هي القوات المالية و بعثة الأمم المتحدة (ميونسما) و قوة "برخان" الفرنسية و القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة و البعثات الاوروبية و التي تعمل من أجل هدف واحد متمثل في احلال السلم والاستقرار في مالي و الساحل.



واختتم جون ايف لودريان تصريحه بالتأكيد على دعم بلاده الكامل لقوات الامم المتحدة التي تلعب دورا أساسيا من اجل السلام في مالي، مشيرا الى ان فرنسا تواصل حشد طاقتها بجانب شركائها من اجل ارساء الاستقرار في الساحل.

رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار 2423 لتمديد لمدة عام ولاية بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.