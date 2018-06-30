مساعد وزير الخارجية: القاهرة تستضيف المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية



وأكد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية لقطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط - أن ‏المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرار إنشاء "المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية"، ليكون مقره القاهرة.



وأوضح السفير خالد عمارة أن وزراء الخارجية رفعوا توصية إلى القادة في قمة نواكشوط بالمركز الذي يسمى المركز الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.



وأضاف أن مصر نجحت في اعادة انتخاب الدكتورة عزة العشماوي رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل.



كما كانت سباقة في المساهمة بشكل كبير في مناقشة موازنة الاتحاد الافريقي وإرساء قواعد لضبط الانفاق وتحسين الأداء للمنظمة.



وذلك من خلال بتطبيق نظم صارمة من خلال المحاسبة الخارجية والداخلية لموازنة الاتحاد ما يحقق تخفيض 12% عن الموازنة السابقة واعادة توجيه الموارد للانشطة والمشروعات لخدمة الشعوب الأفريقية كما تمكنت مصر من المساهمة في وضع نظام العقوبة للدول التي لا تفي بالتزاماتها.

صادق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في ختام دورته السادسة والثلاثون في قصر المؤتمرات المرابطون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في وقت متأخر من مساء الجمعة على جدول الأعمال والوثائق التي ستقدم لقمة الرؤساء المقررة يومي الأحد والاثنين.