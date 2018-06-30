دعوات لحل وكالة الهجرة الأمريكية بسبب انتهاكات ضد المهاجرين

انطلقت دعوات لحل وكالة الهجرة الأمريكية على خلفية إجراءات فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم، القادمين من البلدان الأمريكية الجنوبية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن فصل أكثر من 2000 طفل عن آبائهم على الحدود بين أمريكا والمكسيك قد أثار ردة فعل غاضبة دولية، وتنامي الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بحل وكالة الهجرة لديها جراء هذه الانتهاكات.



وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن تحالف جديد يضم سياسيين وناشطين ومعارضين موالين للهجرة نشروا لافتات وشعارات دعوا فيها إلى حل وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية، في ظل الانتقادات لسياساتها غير العادلة والقاسية.



كما دعا التحالف الجديد الكونجرس إلى التوقف عن تمويل قوات الترحيل.

