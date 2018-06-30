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كأس العالم

الإنذارات تهدد ظهور ميسى ورونالدو ونيمار فى دور الثمانية بالمونديال

السبت 30/يونيو/2018 - 05:21 ص
رونالدو وميسي ونيمار
رونالدو وميسي ونيمار
أ.ش.أ
تبحث الأجهزة الفنية قبل دور الـ 16 فى المونديال كل الاحتمالات وتوفير البدائل للنجوم الكبار التى تؤثر فى النتائج والأداء وتعشقها الجماهير بعد حصولهم على بطاقة صفراء خلال مباريات منتخبات بلادهم في الدور الأول بمونديال روسيا. 

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والكولومبي خاميس رودريجيز مهددون بالغياب عن دور الثمانية، في حالة حصولهم على بطاقة أخرى في ثمن النهائي، وتأهل منتخباتهم للدور التالي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية، فى تقرير، لم تقف المحصلة عند هؤلاء النجوم، فهناك أسماء أخرى من العيار الثقيل من الممكن أن تفتقدها الجماهير في ربع النهائي مثل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والبلجيكي كيفين دي بروين.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استمرار البطاقات التي حصل عليها اللاعب خلال دور المجموعات وحتى دور الثمانية، بينما "تلغى" جميع البطاقات في الدور نصف النهائي.

وأسفر دور الـ16 عن مواجهات من العيار الثقيل على النحو التالي
: السبت: الأرجنتين-فرنسا ملعب (كازان أرينا).
أوروجواي-البرتغال ملعب (فيشت الأوليمبي).
الأحد: إسبانيا-روسيا ملعب (لوجنيكي ستاديوم).
كرواتيا-الدنمارك ملعب (نيجني نوفجورود).
الاثنين: البرازيل-المكسيك ملعب (سامارا أرينا).
بلجيكا-اليابان ملعب (روستوف أرينا).
الثلاثاء: السويد-سويسرا ملعب (سانت بطرسبرج).
كولومبيا-إنجلترا ملعب (سبارتاك).

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