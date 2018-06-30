مريض نفسي أتلف ماكينات صرف آلى لفشله في سرقتها بأسوان

قام مريض نفسى بمركز كوم أمبو شمال أسوان بمحاولة سرقة ماكينات الصرف الآلى لأحد البنوك فى الفترة الصباحية وعندما فشل من تنفيذ ذلك، رجع إليها ليلًا ليحاول تحطيم هذه الماكينات وإتلافها بمفك حديدى كان بحوزته.



وتعود تفاصيل الواقعة بوصول بلاغ لمركز شرطة كوم أمبو من مسئولى أحد البنوك بالمدينة يفيد باكتشاف آثار تخريب وإتلاف بالماكينات الخارجية أمام البنك، بالإضافة إلى ماكينة صرف آلى أخرى تابعة للبنك نفسه أمام مجلس مدينة كوم أمبو ، وماكينة أخرى تابعة لبنك آخر بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو.



وبعرض الواقعة على اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان كلف العميد أسامة حلمى مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث للوصول إلى مرتكب الواقعة ومعرفة أسباب الجريمة والدوافع لإرتكابها، وعلى الفور ترأس العميد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث فريق أمنى ضم المقدم محمود طه رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو ، والنقيب أسامة زيدان معاون المباحث لبحث ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.



وعقب مرور 7 ساعات فقط على إرتكاب الواقعة توصل فريق إدارة البحث الجنائى إلى أن مرتكب الواقعة شخص يدعى "رأفت.ص.ع" 35 سنة ، مقيم قرية النجاجرة مركز كوم أمبو بعد أن كشفته كاميرات المراقبة المثبتة بموقع ماكينات الصرف الآلى للبنوك بمدينة كوم أمبو.



وتوصلت التحريات الأولية للتحقيق فى الواقعة إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى يصيبه على فترات متباعدة وذلك نتيجة لتعرضه لضيق فى الرزق ومروره بظروف مادية صعبة منعته من الزواج خلال فترات شبابه الأولى، ورغم أنه يعمل "ترزى" إلا أنه لم يحقق ذلك .



واعترف المتهم بارتكابه الواقعة من خلال إستغلال وقت متأخر بعد منتصف الليل ليستقل دراجته النارية ويتجول بين ماكينات البنوك بمدينة كوم أمبو وبحوزته "مفك حديدى" أستخدمه فى إتلاف ومحاولة تحطيم 3 ماكينات صرف آلى أمام أحد البنوك بمدينة كوم أمبو ، وماكينة رابعة تابعة للبنك نفسه أمام مجلس مدينة كوم أمبو، وماكينة خامسة تابعة لبنك آخر بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو أيضًا.



وتم التحفظ على المتهم والمفك الحديدى المستخدم فى محاولة السرقة والإتلاف لحين العرض على النيابة والتحقيق برئاسة المستشار أحمد الأفيونى رئيس نيابة كوم أمبو، وتم تحرير المحضر رقم 1321 إدارى مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2018.