%80 من سكان العالم يعانون من الإجهاد.. تعرف على أسبابه وكيف يؤثر على جميع أنظمة الجسم.. وإليك أفضل الطرق للتخلص منه

%80 من سكان العالم يعانون من الإجهاد

الإجهاد يهدد الجسم بالخطر

الإجهاد يؤثر على 8 أنظمة فى الجسم

باتباع 5 طرق يمكنك القضاء على الإجهاد

كيف يؤثر التوتر على الجسم

لذا، ما هو الإجهاد؟

الإجهاد يؤثر على كل نظام في جسمك. إليك الطريقة:

3. الجهاز العضلي

4. الجهاز الهضمي

1. نظام المناعة:

2. الجهاز التناسلي:

3. نظام العضلات:

4. الجهاز الهضمي:

5. نظام القلب والأوعية الدموية:

6. الجهاز التنفسي:

7. الجهاز العصبي المركزي:

ذكر موقع "بولد سكاي" أن 80٪ من سكان العالم يعانون من الإجهاد على أساس يومين، كثيرون في الفئة العمرية من 15-25 عامًا يحتاجون إلى المساعدة في إدارة الإجهاد، وإذا لم يتعلموا في هذا العمر، فمن الصعب إدارة الإجهاد لاحقًا.تم الإبلاغ عن معظم الحالات من أماكن العمل. يبدو أن الناس الأصغر سنا هم ضحايا هذا الاتجاه المتزايد باستمرار للتوتر. والتوتر معدِ! نعم لقد قرأتها بشكل صحيح. لقد أثبتت الدراسات أنه عندما تكون في عصب فرد متوتر، تقوم عصبوناتك بتكرار سلوكها.الإجهاد هو طريقة الجسم في الاستجابة للتجارب الحياتية والخطر والتهديد، إنها طريقة جسمك لحمايتك. يمكن أن يساعدك الضغط النفسي على مواجهة التحديات والحفاظ على التركيز والتنبيه والنشاط عندما تكون بمستوى صحي.ولكن عندما تتجاوز العتبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى القلق والألم والصداع وآلام الصدر والاكتئاب وفقدان الرغبة الجنسية والإرهاق والغضب وما إلى ذلك.1. جهاز المناعة2. الجهاز التناسلي5. نظام القلب والأوعية الدموية6. الجهاز التنفسي7. الجهاز العصبي المركزيكما نعلم، يحرض الإجهاد نظام المناعة على العمل بسرعة، هذا يمكن أن يكون مفيدا في حالة العدوى والجروح المفتوحة، حيث يتطلب اتخاذ إجراء فوري، ولكن إذا كان الجسم تحت الضغط مع مرور الوقت، يتم عكس التأثير.الناس الذين يتعرضون باستمرار للضغط هم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، وتعمل هرمونات الإجهاد على إضعاف جهاز المناعة وتقليل قدرتها على الاستجابة السريعة، ويمكنك أيضًا رؤية أن الجسم يأخذ وقتًا وطاقة أكبر للتعافي من الأمراض.عندما يكون الرجال تحت الضغط، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون عند مستويات أعلى، لكن هذا لا يدوم، ما يعني أنك تفقد رغبتك. وهذا أيضًا لأن الجسم المتوتر يكون دائمًا متعبًا ويفتقر إلى الطاقة. في ظروف أكثر خطورة، وهذا يؤدي إلى ضعف الانتصاب.بالنسبة للنساء، يمكن أن تواجه فترات غير منتظمة ومؤلمة أكثر من المعتاد، وبالطبع، فقدان الرغبة في الفراش.عندما تتوتر، تتوتر عضلاتك، من الواضح أنها تسترخي عندما تخلص من التوتر، ولكن تخيل أنك في حالة مستمرة من التوتر.هذا يعني أن عضلاتك متوترة باستمرار مما يؤدي إلى الصداع، وإصابات المفاصل، والتشنجات العضلية، وآلام الظهر، وآلام الكتف، أو آلام الجسم بالكامل، يمكنك التوقف عن ممارسة كل الألم وتحتاج إلى عناية طبية.يؤثر الإجهاد على الكيفية التي يتحرك بها الطعام عبر الجسم والتي قد تسبب الإمساك والإسهال والتقيؤ وآلام البطن والغثيان، وما إلى ذلك، عند الضغط تحت الضغط، يتم دفع كبدك لكسر المزيد من السكر، وهو ارتفاع مستويات السكر في الدم لمواكبة الطاقة يحتاج جسمك.إذا تخطى هذا مستوى معينًا، يمكنك البدء في المعاناة من مرض السكري. يمكن أن يؤثر التنفس السريع وزيادة معدل ضربات القلب والارتفاع في الهرمونات على إنتاج العصير الهضمي مما يزيد من فرص حرقة المعدة والحموضة.معدل ضربات القلب الخاص بك عندما يطلق النار تحت الضغط! يتم ضخ المزيد من الدم من خلال الجسم لتوفير ما يكفي من الأكسجين للخلايا لمواكبة حركة الارتجاف، تتطلب العضلات مزيدًا من الأكسجين، وتتطلب خلايا الدماغ المزيد من الأكسجين لمعالجة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هذا يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية.تسبب هرمونات الإجهاد الفوضى في الجهاز التنفسي. لوحظ التنفس السريع. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى نقل المزيد من الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم. إذا كنت تعاني بالفعل من حالة تنفس، فقد تتفاقم الأعراض.هذا النظام هو سيد جميع النظم. هذا النظام هو المسئول عن جعل جسمك بالطريقة التي يعمل بها عندما يستشعر ظروف التعرض للإجهاد، يتم تنبيه الوطاء لتحرير هرمونات التوتر - الكورتيزول والأدرينالين، وهذه الهرمونات تعمل في جميع أنحاء الجسم، وتستوعب المزيد من الأكسجين في الدم، وتنقله، وتحفز الاستجابات السريعة، وما إلى ذلك.عندما يتم التخلص من التوتر، يجب على المهاد أن يرسل رسائل عبر الجسم لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، في ظل الإجهاد المزمن، فإن هذه القدرة في الجسم أحيانًا تتعرض للإعاقة، وهذا مميت للجسم كله.إن عادات الإفراط في تناول الطعام واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات وعدم تناول ما يكفي والانسحاب الاجتماعي أثناء الإجهاد المزمن تنشأ هنا.بالنظر إلى كيفية تأثير الإجهاد على الجسم بأكمله، نحتاج إلى العمل على تقليله وتشجيع الآخرين من حولك على فعل الشيء نفسه، أنت تستحق ذلك، لا أحد يجب أن يعيش حياة على الحافة مع تعرض جسدك للخطر.هناك طرق بسيطة تساعدك على تقليل التوتر• التأمل لمدة 5 دقائق على الأقل وتنفس بعمق.• أبطئ وتواجد في اللحظة.• إذا لزم الأمر، تواصل للحصول على المساعدة، من المحترفين أو أحد أفراد أسرته.• لحن في جسمك وفهم متطلباتها.• كن ممتنا لما لديك ولا تركض خلف أشياء من شأنها أن تكلفك جسدك.