ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العثور على جثة متحللة بمساكن مبارك بطور سيناء

السبت 30/يونيو/2018 - 03:02 ص
اللواء طارق مجاهد
اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء
ايمن محمد
عثرت الشرطة بطور سيناء على جثة متحللة لرجل فى الخمسين من العمر بعد إبلاغ سكان حى مبارك القديم عن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

كان اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء يفيد العثور على جثة متحللة لمواطن يدعى محمد عطيه عبد الفتاح ٥٢ سنة كفر الشيخ بعمارة ٣٩مبارك القديم طور سيناء.

جاء هذا بعد أن اشتم سكان العمارة رائحة غريبة تخرج من الشقة المقيم بها صاحب الجثة وقاموا على الفور بإبلاغ الإسعاف وتم نقل الجثة ووضعها بثلاجة مستشفى طور سيناء العام وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

ترشيحاتنا

عكاشة: حلاق وعربجي ومكوجي ونجار هم من أسسوا جماعة الإخوان

الحماية المدنية: بلاغ حلوان سلبي ولا يوجد به متفجرات

أحمد حسن: الأهلي كيان كبير وأنا أنتمي إليه

طليق رانيا يوسف يعلق على قرار انفصالهما

محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

إعلامي سعودي يهدي محمد الشناوي 10 نخلات عجوة.. لهذا السبب

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الاثنين .. وبيان الحكومة الثلاثاء

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

صور جديدة لعقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديري

تهديدات بالقتل لنجم منتخب نيجيريا

ترامب يتعمد إحراج رئيس البرتغال بعد حديثه عن رونالدو.. فيديو

نيمار يلعب مع ابنه ويخطف الأضواء بعد مران منتخب البرازيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟