العثور على جثة متحللة بمساكن مبارك بطور سيناء

عثرت الشرطة بطور سيناء على جثة متحللة لرجل فى الخمسين من العمر بعد إبلاغ سكان حى مبارك القديم عن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.



كان اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء يفيد العثور على جثة متحللة لمواطن يدعى محمد عطيه عبد الفتاح ٥٢ سنة كفر الشيخ بعمارة ٣٩مبارك القديم طور سيناء.



جاء هذا بعد أن اشتم سكان العمارة رائحة غريبة تخرج من الشقة المقيم بها صاحب الجثة وقاموا على الفور بإبلاغ الإسعاف وتم نقل الجثة ووضعها بثلاجة مستشفى طور سيناء العام وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.