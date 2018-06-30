تناولي 8 أكواب من هذا المشروب اللذيذ يوميا وتخلصي من الوزن الزائد

كشف موقع بولد سكاي عن فوائد تناول 8 أكواب من هذا المشروب للتخلص من الكرش والوزن الزائد.



وأكد بولد سكاي على أن استهلاك كمية وافرة من الماء له أهمية قصوى للحفاظ على جسمنا رطبًا جيدًا وكذلك للحفاظ على وظائف الجسم والتمثيل الغذائي يعملان بشكل مثالي. شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا أمر لا بد منه الماء ، وليس فقط يساعد في وظائف الجسم ، ولكن شرب ما يكفي من الماء يساعد أيضا في فقدان الوزن.



الماء الدافئ يزيد من سرعة عملية فقدان الوزن. إضافة العسل إلى الماء الدافئ يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من رواسب الدهون الزائدة من الجسم. يجعل الدهون في عملية التمثيل الأيضي لمزيد من كسرها من أجل توفير الطاقة للنظام. هذا هو عموما يسمى عملية حرق السعرات الحرارية. هذا هو الخلط القلوي. ومن المعروف أيضا أن تدفق الجسم من جميع السموم الضارة. هذا يجب أن يستهلك على معدة فارغة أول شيء في الصباح بعد الاستيقاظ.



يحتاج هذا المشروب إلى استهلاك منتظم لفترة طويلة مع اتباع نظام غذائي ، متوازنة . يعتبر العسل بالماء الدافئ مشروبًا خارقًا ، لأنه يمتلك القدرة على منعنا من تناول السكر مباشرة ، حيث يتم استبدال السكر بالعسل هنا. وبهذه الطريقة يمكننا تقليل السعرات الحرارية التي نستخدمها بنسبة كبيرة قدرها 60٪. لذا ، انتقل إلى العسل بالماء الدافئ كأول شيء تشربه في الصباح.



يمكنك جعل العسل بالماء الدافئ أفضل من خلال الضغط على نصف كمية من الليمون.