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5 فوائد للجلوس فى الحمام الساخن

السبت 30/يونيو/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ذكر موقع بولد سكاي أن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وقد أثبتت الأبحاث أن 90٪ من هذه الأمراض يمكن الوقاية منها. وينجم معظمها عن نمط حياة الشخص. يسببها التدخين ، السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة ، نقص النشاط البدني ، الإفراط في شرب الكحول ، سوء التغذية ، التوتر ، القلق ، إلخ.

أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن علاجها في مراحلها الأولية ، ولكن من الأفضل منعها. يعتمد العلاج أيضًا على أنواع الأعراض التي يظهرها المريض.

هناك عدة طرق للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية ذات أسلوب حياة أكثر من الطبية - إدارة وزنك مع اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني ، والابتعاد عن التدخين والكثير من الكحول ، والحد من استهلاك الملح ، وعلاج الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية .

توصل الباحثون في اليابان إلى طريقة مبتكرة لمنع انسداد الشرايين عن طريق النقع أو الاستحمام في الماء الساخن بعد يوم طويل وحافل في الكلية أو العمل ، من الجيد أن تقف تحت الدش الساخن ، أو تشعر بالماء يريح عضلاتك ، أو تنقع في حوض الماء الساخن.

فيما يلي بعض الفوائد الأساسية لنقع الماء الساخن:
1. تطهير الجلد
2. الدماغ والصحة العصبية يحسن
3. مساعدة أنماط النوم
4. فقدان الوزن
5. يحسن الدورة الدموية

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