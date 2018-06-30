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فن

نبيلة عبيد تزور السفارة المصرية فى بيروت

السبت 30/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حرصت النجمة نبيلة عبيد أثناء تواجدها فى لبنان على زيارة السفارة المصرية وتقديم التهنئة بمناسبة 30 يونيو، حيث التقت "عبيد" السفير نزيه النجارى سفير مصر فى لبنان، لتقدم له التهنئة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

النجمة نبيلة عبيد من أكثر النجوم الداعمين لثورة 30 يونيو، وحرصت مؤخرا على تحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، كما كانت أول النجمات ممن حرصن على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

نبيلة عبيد صاحبة مشوار فنى حافل بالأعمال السينمائية المهمة والناجحة منها "الراقصة والسياسى" و"اغتيال مدرسة"، و"العذراء والشعر الأبيض"، و"أرجوك أعطنى هذا الدواء"، و"الراقصة والطبال"، و"قضية سميحة بدران"، و"المرأة والساطور".

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