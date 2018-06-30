بيرلا حلو تخطف الأنظار بفستانها في مهرجان بياف

تألقت بيرلا حلو ملكة جمال لبنان لعام 2017 بفستان مميز في حفل توزيع جوائز مهرجان بيروت الدولي "بياف" في دورته التاسعة، أمس، وتم تكريمها في الحفل.



وخطفت بيرلا الأنظار بفستان جمع بين اللونين الأبيض والأزرق مع مكياج هادئ، ورفعت شعرها للأعلى.



وكرم المهرجان عددا من النجوم منهم بطل الدراما التركية هاليت أرجنتش الشهير عربيًا باسم "السلطان سليمان" والممثلة بيرجوزار كوريل أو "فريدة"، والنجمة أنغام، والنجم وائل كفوري، والفنانة كارين رزق الله، وبديع أبو شقرا، والإعلامية ماجي فرح والإعلامية لميس الحديدي.



يذكر أن حفل توزيع جوائز مهرجان "بياف" أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، في ساحة النجمة بوسط بيروت التجاري، وتحمل دورة العام الجارى اسم النجم العالمي الراحل عمر الشريف.