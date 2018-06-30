ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بيرلا حلو تخطف الأنظار بفستانها في مهرجان بياف

السبت 30/يونيو/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تألقت بيرلا حلو ملكة جمال لبنان لعام 2017 بفستان مميز في حفل توزيع جوائز مهرجان بيروت الدولي "بياف" في دورته التاسعة، أمس، وتم تكريمها في الحفل.

وخطفت بيرلا الأنظار بفستان جمع بين اللونين الأبيض والأزرق مع مكياج هادئ، ورفعت شعرها للأعلى.

وكرم المهرجان عددا من النجوم منهم بطل الدراما التركية هاليت أرجنتش الشهير عربيًا باسم "السلطان سليمان" والممثلة بيرجوزار كوريل أو "فريدة"، والنجمة أنغام، والنجم وائل كفوري، والفنانة كارين رزق الله، وبديع أبو شقرا، والإعلامية ماجي فرح والإعلامية لميس الحديدي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز مهرجان "بياف" أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، في ساحة النجمة بوسط بيروت التجاري، وتحمل دورة العام الجارى اسم النجم العالمي الراحل عمر الشريف.

ترشيحاتنا

صور جديدة لعقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديري

صحيفة عبرية: مصر أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة

مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير المالية : حصول مصر على قرض الصندوق يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي

العثور على جسم غريب بـ حلوان

الأهلي يرفض التفريط في المغربي أزارو

ترامب يتعمد إحراج رئيس البرتغال بعد حديثه عن رونالدو.. فيديو

الحماية المدنية: بلاغ حلوان سلبي ولا يوجد به متفجرات

أحمد حسن: الأهلي كيان كبير وأنا أنتمي إليه

كهربا لـ كوبر فى مباراة السعودية: اسكت خالص.. فيديو

بالأدلة .. الإمارات تفضح أكاذيب قطر أمام محكمة العدل الدولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان
بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟