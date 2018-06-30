خالد سليم يحيي حفلا بدار أوبرا الإسكندرية 20 يوليو المقبل

يستعد النجم الغنائى خالد سليم لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 20 يوليو المقبل بدار أوبرا الإسكندرية، "مسرح سيد درويش"، وذلك ضمن حفلات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.



وفى سياق مختلف يواصل النجم خالد سليم تصوير أحداث مسلسله الجديد "أبواب الشك"، والذى توقف تصويره منذ حوالى شهر ونصف بسبب شهر رمضان الكريم، خاصة أن العمل يعرض بعيدا عن موسم الشهر الكريم.



ويجسد "سليم" ضمن أحداث العمل شخصية مثيرة وجديدة عليه، حيث يظهر فى دور رجل يُتهم بقتل زوجته، والتي تقوم بدورها الممثلة الشابة جيهان خليل، ويُسجن لمدة 10 سنوات، بعدها يخرج ليجد الدنيا قد تغيرت، والأصدقاء تغيروا، ويبدأ المشاهد رحلته من خلال استخدام "الفلاش باك"، لاكتشاف لغز مقتل زوجة خالد سليم.



وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، وكل واحد يعيش فى دوامة الحياة، ويتم اكتشاف جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء فى هذه الأزمة.



يذكر أن مسلسل "أبواب الشك" كان يحمل اسم "ورا الشمس" قبل تغيير اسمه، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم ولقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة.