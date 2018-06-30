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محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 03:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
اسلام مقلد
قال الفنان محمد رمضان إنه طلب الوساطة من محمد عادل إمام للمشاركة مع والده الزعيم، ولو بمشهد شرفى واحد في مسلسله، وذلك قبل شهر رمضان بما يقرب من 4 أشهر، إلا أنه أبلغه برفضه التمثيل أمامه.

وقال محمد رمضان خلال لقائه مع الإعلامى أسامه كمال في برنامج "مساء DMC"،: "لا أعلم السبب وراء رفض عادل إمام أن أشارك معه بالتمثيل في أي من أعماله، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يرفضني فيها، إذ كان من المفترض أن أجسد أحد الأدوار في فيلم "حسن ومرقص" بعدما تم ترشيحي، ولكني فوجئت وقتها أن عادل إمام هو من رفض أن أشارك في الفيلم، وأسند الدور للفنان إدوارد بدلا مني".

وتابع رمضان أنه رغم ما حدث من عادل إمام معه، إلا أنه يحبه ويقدره مشيرا إلى أن أي فنان يشرفه العمل مع نجم بحجمه، فهو له تاريخ كبير، وأنه فى حالة طلبه فى أى دور التمثيل أمامه سألبي الطلب على الفور، وذلك لأنه يضاف لتاريخي الفنى.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في شهر رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" بطولة سيد رجب ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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