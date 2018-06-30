5 أغان عن ثورة 30 يونيو أبرزها بشرة خير وتسلم الأيادي وبلادي

تحتفل مصر اليوم، السبت، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي.



وارتبطت ذكرى ثورة يونيو بعدد من الأغاني، أبرزها "تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.



غنى محمد حماقى بعد نجاح ثورة 30 يونيو أغنيته الوطنية "بلادي"، كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدي وتوزيع خالد عز، والأغنية تهدف إلى إشعال الحماس في الشعب المصري في وجه أعداء الوطن.



أيضا أغنية "تسلم الأيادي" من أشهر الأغاني التي نفذت عقب قيام ثورة 30 يونيو، وقد شارك في غنائها عدد كبير من الفنانين وهم إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحكيم، وغادة رجب، وخالد عجاج، وسمير الاسكندراني، وسومة، وبوسي، وأحمد كامل، بالإضافة للفنان مصطفى كامل، والذي كتب الأغنية ولحنها.



وقدم الفنان حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري، عقب ثورة 30 يونيو إهداء للمشاركين بالثورة ولرجال الشرطة والجيش، هي من كلمات وألحان محمد جمعة.



وغنت آمال ماهر أغنيتها الوطنية "يا مصريين" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وتم تسجيلها على جزءين، ولاقت هذه الأغنية رواجا كبيرا بين الناس، وقام عمرو مصطفى بتسجيلها بصوته بعد النجاح الساحق الذي حققته.



أيضا أغنية "بشرة خير" هي الأغنية الأشهر، فقد حازت الأغنية على شهرة عالمية، وقد ظهرت في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وغناها المطرب الإماراتي حسين الجسمي.