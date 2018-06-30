أحمد حلمى يستبدل سيناريو الجان اتهان بفيلم جديد

قرر النجم أحمد حلمى استبدال سيناريو فيلم "الجان اتهان" الذى تكتبه ورشة كتابة وقام بالتحضير فيه فترة، بسيناريو جديد من تأليف عبد الرحيم كمال يستعد لتصويره خلال الأيام المقبلة مع المخرج خالد مرعى، لعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.



يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمى، ودنيا سمير غانم، وصابرين، وبيومى فؤاد، وإنعام سالوسة، وميمى جمال، وجميلة عوض، ومن تأليف منة فوزى، وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى يتزوج ويقومون بمؤامرة ضده حتى لا يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ليدخل بعد ذلك فى قصة حب مع فتاة مصرية.