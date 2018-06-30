الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

فرضت الأجهزة الأمنية من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني، استعدادا لاحتفالات الذكرى الـ 5 لثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم الإخوان الإرهابي.



وتعتمد خطة الوزارة على نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع مداخل ومخارج المدن إضافة لوجودها على جميع الطرق الرئيسية، وذلك إضافة إلى تكثيف الخدمات على المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الشرطية، والتشديد على قوات التأمين باليقظة التامة.



كما تم تكثيف الخدمات الأمنية بمرافق الدولة الهامة مثل محطات المترو والقطارات، وتم التشديد على فحص جميع المترددين على المحطات من خلال العبور عبر بوابات الاكس رأى المتواجدة فى مداخل المحطات إضافة الى تفتيش الحقائق قبل دخولها المحطة، كما قامت الأجهزة الامنية بحملة مكبرة على الشقق المفروشة بجميع المحافظات خاصة القريبة من المنشآت الهامة والحيوية، للتأكد من هوية قاطنيها، كما قام قطاع الأمن العام بتكثيف حملاته على البؤر الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية.



وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شدد خلال اجتماعه بمساعديه على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها، لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم، موجهًا بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.



وطالب وزير الداخلية بأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتى تعد الأحدث فنيًا وتقنيًا لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقًا مع استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال تحقيق الأمن، منبهًا، إلى استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات من خلال متابعة حية لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن.



ويعقد مدراء الأمن اجتماعات مكثفة مع رجال الشرطة لشرح خطط التأمين وبدائلها، والتنبيه على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.



كما يقوم مدراء الأمن بتفقد الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع، والتنبيه على اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.