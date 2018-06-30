الخارجية الأمريكية تشكك في التوصل لوقف إطلاق نار في جنوب سوريا

شككت وزارة الخارجية الأمريكية من التوصل لاتفاق لهدنة ووقف إطلاق النار في جنوب سوريا.



وذكر مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليس بوسعها تأكيد نبأ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، موضحا أن المعارك مستمرة في منطقة جنوب غرب سوريا حيث يواصل النظام وروسيا قصف المنطقة.. الوضع لا يزال قاتما"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وكان مصدر أردني مسؤول قد أكد أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا بين الحكومة ومسلحي المعارضة وسط مخاوف من كارثة إنسانية في الجنوب السوري.