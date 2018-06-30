ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس السنغال ونائبة رئيس تنزانيا يصلان إلى نواكشوط

السبت 30/يونيو/2018 - 04:59 ص
الرئيس السنغالي،
الرئيس السنغالي، ماكي صال
أ.ش.أ
وصل الرئيس السنغالي، ماكي صال، كما وصلت نائبة الرئيس التنزاني، ساميا سولوهو حسن، كل على حدة إلى العاصمة نواكشوط فجر اليوم السبت، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ بالعاصمة نواكشوط غدا الأحد وتستمر حتى بعد غد الاثنين.

وكان في استقبال الرئيس السنغالي، ونائبة رئيس تنزانيا لدى وصولهما إلى مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين، وعدد من أعضاء الحكومة.

ترشيحاتنا

حكيم يوجه رسالة لـ محمد صلاح في مهرجان بيروت الدولي

أستاذ طب الإسكندرية يكشف إسعافات للتعامل مع الأزمات القلبية.. فيديو

شوبير ينعى نجم الاتحاد السكندري السابق

مدرب الأهلي السابق ينعى بنزيمة برسالة مؤثرة

أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز أكبر من الأهلي والزمالك

أحمد حسن لمنتقدي نادي الأهرام: إحنا مش شغالين في كباريه

شاهد.. ميدو يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة

أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان

عكاشة: حلاق وعربجي ومكوجي ونجار هم من أسسوا جماعة الإخوان

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الاثنين .. وبيان الحكومة الثلاثاء

أحمد حسن: الأهلي كيان كبير وأنا أنتمي إليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان
بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟