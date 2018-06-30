رئيس السنغال ونائبة رئيس تنزانيا يصلان إلى نواكشوط

وصل الرئيس السنغالي، ماكي صال، كما وصلت نائبة الرئيس التنزاني، ساميا سولوهو حسن، كل على حدة إلى العاصمة نواكشوط فجر اليوم السبت، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ بالعاصمة نواكشوط غدا الأحد وتستمر حتى بعد غد الاثنين.



وكان في استقبال الرئيس السنغالي، ونائبة رئيس تنزانيا لدى وصولهما إلى مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين، وعدد من أعضاء الحكومة.