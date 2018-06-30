بالأسماء.. قيد 14 لاعبا في القائمة الأولى لكفر الشيخ

أعلن الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ بقيادة شريف الخشاب، قيد 14 لاعبًا في القائمة الأولى للفريق التي تم إرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز (ب).



وضمت القائمة اللاعبين القدامى، وهم عمرو مجدي "حارس مرمى"، وأحمد موسي ، وإبراهيم فاضل، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبدالغني، وأحمد فتحي، وأحمد أبو العلا ، ومحمود صلاح، ويوسف حسن، ومحمد عبدالله ، وكريم خميس، وناصر البوهي ، وأحمد إبراهيم، وأكثم سمير.



كما استقر الجهاز الفني على قيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين "مواليد 97" وهم، منير عبدالعزيز "حارس مرمى"، ومصطفي الصنفاوي، ومصطفي مساعد ومحمود فتحي.

