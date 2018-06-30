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محافظات

علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تزينت مجالس المدن والمصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، بأعلام مصر ولافتات التهنئة التي تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.

ومن جانبه، هنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، والأجهزة التنفيذية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم.

وأضاف أن جموع الشعب المصري خرجت لرفض حكم الجماعة الفاشية، ورفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية، معبرًا عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى.

ووجه محافظ كفر الشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائما واحة الأمن.
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور
علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

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