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أخبار العالم

مهندسون روسيون يخترعون طلاء يسمح للطائرة بالتخفي

السبت 30/يونيو/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
ابتكر مهندسون روسيون طلاء جديدا هو الأول من نوعه في العالم، يساعد الطائرات الحربية والاختفاء وعدم كشفها من الرادارات.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن مهندسي شركة روستيخ الروسية، قاموا باختراع طلاء للزجاج يقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية مما يتيح مضاعفة قدرة الطائرة على التخفي.

ويهدف هذا الطلاء إلى جعل الطائرة خفية إلى درجة يتعذر معها اكتشافها من قبل مضادات الطيران.

وبحسب الجهاز الإعلامي للشركة فإن الطلاء لا يؤثر على شفافية الزجاج ويقوم بامتصاص أشعة الرادارات بنسبة تصل إلى 80%.

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