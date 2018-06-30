الأمين العام للأمم المتحدة قلق من القتال في جنوب سوريا

دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالي في جنوب سوريا.



وقالت بعثة الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غرب سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".



ودعا جوتيرس جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض للتصعيد في الجنوب السوري، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتأتي هذه الدعوة بعد تعهد الرئيس السوري، بشار الأسد في وقت سابق بتحرير جنوب سوريا والمنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن، في الوقت الذي أطلق الجيش عملية عسكرية للتخلص من التنظيمات المسلحة الموجودة في المنطقة.

