القومي للمرأة بكفر الشيخ: 30 يونيو ثورة شعب عظيم حماها الجيش

أكدت الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن 30 يونيو المجيدة ثورة شعب عظيم حماها الجيش المصري الباسل، مشيرة إلى أن هذه الثورة المجيدة أنقذت مصر من كل مخططات قوى الشر والإرهاب التي كانت تتربص بها.



وأضافت "الطنباري"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه الثورة نقطة مضيئة في تاريخ مصر، موضحة أن هذه الثورة المجيدة التي شارك فيها جميع أطياف الشعب المصري كان بداية لمسيرة من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، واستعادة لدورها الدولي والإقليمي.



وأشارت، إلى أن مصر تجني حاليًا ثمار هذه الثورة من خلال إقامة المشروعات القومية العملاقة في كافة أنحاء المحروسة ومنها في كفر الشيخ، مشروع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في بركة غليون ومحطة كهرباء "سيمنس" العملاقة ومشروع الرمال السوداء وغيرها من المشروعات التنموية.

