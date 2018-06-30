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فن

روجينا: فيلم حرب كرموز خطوة مهمة في تاريخ السينما

السبت 30/يونيو/2018 - 08:19 ص
روجينا
روجينا
سعيد فراج
استضافت الإعلامية آلاء لاشين الفنانة روجينا فى حلقة جديدة من برنامج "قالوا وقولنا" مساء أمس الجمعة والذى يذاع على قناة مصر الأولى.

وقالت روجينا "أنا لم أكره المخرج الراحل يوسف شاهين ولكن غضبت عندما وعدنى بأن أكون بطلة أحد أفلامه ولكن بعدها فنانة أخرى قامت بالعمل".

وكشفت روجينا عن أن كل ما ينشر عن مشاكل بين الفنانة غادة عبدالرازق وهيفاء هي شائعات، مضيفة "اشتغلت مع الاثنين وكل منهما يركز في عمله ومن أمتع الكواليس التى تعايشت فيها وايضا من احب الشخصيات التى قدمتها هى الاعمال التى قمت بها معهما".

وعن الحادثة التى تعرضت لها بسيارتها وتركت أثرًا فى وجهها، قالت "بسببها لم أقم بالقيادة لمدة 6 أشهر بسبب خوفها".

كما تحدتث أيضا عن فيلم "حرب كرموز" قائلة: "تجربة مهمة بالنسبة لى ولأمير كرارة وفى تاريخ السينما لأنه فيلم فيه شغل ومجهود كبير وهو يدور حول حقبة زمنية معينة".

وقالت روجينا: "تزوجت أشرف زكي وانا عندى 19 سنة وهو دائما سند وظهر لى ولم يكن إعاقة في عملي رغم أنه شخصية قيادية وسي السيد داخل المنزل وعصبى وعمره ما كان رومانسي".

واختتمت روجينا تصريحاتها أثناء البرنامج قائلة "أنا بحب انغام بحب اختيارها افكار ومواضيع أغانيها التي تختارها وهى من اهم الاصوات لمصر وأنا فخورة بها".
روجينا: فيلم حرب كرموز خطوة مهمة في تاريخ السينما
روجينا: فيلم حرب كرموز خطوة مهمة في تاريخ السينما

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