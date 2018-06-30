دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة بتهمة تسفير شباب تونسي لمناطق إرهاب

أحالت النيابة العامة في تونس إلى القضاء، دعوى جزائية مقدمة ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز، للاشتباه في ضلوعهم في تسفير شباب تونسيين إلى بؤر الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق.



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن الحزب الدستوري الحر، أعلن أن القضاء وافق على فتح تحقيق في الملف ومن المنتظر الاستماع إلى الممثل القانوني للحركة وإلى المتهمين في الأيام المقبلة.



وضمت الدعوى القضائية مستندات منها فيديو وثائقي نشرته قناة "الشروق " الجزائرية في مايو الماضي، عن تورط قياديينمن النهضة في الفترة بين 2011 و2013، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب.



وتضمن الشريط الوثائقي بعنوان «مجندون تحت الطلب» شهادات واعترافات موثقة لإرهابيين تونسيين، تتهم قيادات الحركة وعددًا من الجمعيات بالتورط في تسفيرهم للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.



وقال إرهابيون تونسيون معتقلون في أحد السجون الليبية، إن حكومة «الترويكا» (فترة حكم النهضة)، قدمت لهم تسهيلات للسفر عبر المطارات والمعابر الحدودية. وقال حمزة الجريء، وهو أحد المتهمين بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات من الحركة كانت تحضهم على السفر إلى سوريا خلال اندلاع الثورة هناك.

