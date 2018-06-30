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أخبار العالم

مخابرات أمريكا تعتقد أن بيونجيانج تزيد إنتاج الوقود النووي رغم المحادثات

السبت 30/يونيو/2018 - 07:57 ص
إنتاج الوقود النووي
إنتاج الوقود النووي رغم المحادثات
رويترز
نقلت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وكالات المخابرات الأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية زادت إنتاج الوقود المستخدم للأسلحة النووية في عدة مناطق سرية في الأشهر الأخير وإنها ربما تحاول إخفاء ذلك بينما تسعى للحصول على تنازلات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة يوم الجمعة إن أحدث تقييم للمخابرات الأمريكية يتعارض فيما يبدو مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب الذي قال في تغريدة بعد قمة لم يسبق لها مثيل يوم 12 يونيو حزيران مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".

ونقلت (إن.بي.سي) عن خمسة مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم قولهم إن كوريا الشمالية كثفت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصب لأغراض صنع الأسلحة النووية حتى أثناء قيامها بجهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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