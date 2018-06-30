الصحف السعودية: شكري يستعرض ملف سد النهضة مع دول حوض النيل.. روسيا تتفاوض على تسوية مع المعارضة السورية.. دعوى قضائية ضد حركة النهضة لتسفيرها تونسيين إلى بؤر إرهابية

"الشرق الأوسط": روسيا تفاوض المعارضة لـ "تسوية" في الجنوب السوري

"الحياة": شكري يعرض ملف سد النهضة مع نظرائه في دول حوض النيل

"الرياض": اتساع نطاق الاحتجاجات ضد نظام الملالي في إيران

وضمت الدعوى القضائية مستندات منها فيديو وثائقي نشرته قناة "الشروق" الجزائرية في مايو الماضي، عن تورط قياديين من النهضة في الفترة بين 2011 و2013، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب.





والتقى شكري وزير خارجية تنزانيا أوجستين ماهيجا وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن شكري أكد «اهتمام مصر بتعزيز التعاون المشترك مع تنزانيا في المجالات كافة، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المصرية إلى تنزانيا، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية خصوصًا بناء السدود»، وتناول شكري ملف المياه وتطورات مفاوضات سد النهضة خلال محادثاته مع وزير خارجية تنزانيا، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، الضوء على تفاوض روسيا مع المعارضة السورية للتوصل إلى تسوية في الجنوب السوري.كما اهتمت الصحف بالدعوى القضائية التي رفعت ضد قيادات حركة النهضة التونسية، والتي تتهمهم بإرسال شباب تونسي إلى بؤر الإرهاب.الصحف ركزت أيضا على عرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري لملف سد النهضة مع نظرائه في دول حوض النيل، إضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي لاتفاقا غامضا حول الهجرة وميركل تقر بخلافات.الصحف أعطت أولوية أيضا لاتساع نطاق الاحتجاجات ضد نظام الملالي في إيران.ونبدأ جولتنا من الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن مصادر متطابقة، أكدت أمس بدء مفاوضات بين الجيش الروسي ووفد من المعارضة لوقف نار جنوب سوريا وتسويات ميدانية.وقال مصدر رسمي أردني إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف للنار في جنوب سوريا سيفضي إلى «مصالحة» بين المعارضة وقوات الحكومة، فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مفاوضات جرت الجمعة في بلدات عدة من محافظة درعا بين عسكريين روس والفصائل المعارضة للتوصل إلى تسويات.إلى ذلك، قال مسئول بالخارجية الأمريكية: «لا يمكننا تأكيد تقارير وقف إطلاق النار في جنوب سوريا». ونقلت عنه وكالة «رويترز» أن الوضع «لا يزال قاتمًا».وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل، وحققت تقدمًا سريعًا على حساب الفصائل المعارضة. وقال مصدر عسكري سوري في بلدة الصورة لصحافيين على هامش جولة نظمتها قوات النظام في مناطق تقدمها في محافظة درعا: «ليس هناك خيار أمام المسلحين نتيجة الانتصارات. إما التسوية أو انتظار قدوم الجيش».وفي الصحيفة أيضا، دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة بتهمة تسفير شباب تونسي لمناطق إرهاب.وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة في تونس أحالت إلى القضاء، دعوى جزائية مقدمة ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز، للاشتباه في ضلوعهم في تسفير شباب تونسيين إلى بؤر الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق.وبحسب الصحيفة، فإن الحزب الدستوري الحر، أعلن أن القضاء وافق على فتح تحقيق في الملف ومن المنتظر الاستماع إلى الممثل القانوني للحركة وإلى المتهمين في الأيام المقبلة.وتضمن الشريط الوثائقي بعنوان «مجندون تحت الطلب» شهادات واعترافات موثقة لإرهابيين تونسيين، تتهم قيادات الحركة وعددًا من الجمعيات بالتورط في تسفيرهم للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.وقال إرهابيون تونسيون معتقلون في أحد السجون الليبية، إن حكومة «الترويكا» (فترة حكم النهضة)، قدمت لهم تسهيلات للسفر عبر المطارات والمعابر الحدودية. وقال حمزة الجريء، وهو أحد المتهمين بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات من الحركة كانت تحضهم على السفر إلى سوريا خلال اندلاع الثورة هناك.ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استعرض تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان مع وزراء خارجية تنزانيا وبوروندي وأوغندا الذين التقاهم، كل على حدة، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الموريتانية نواكشوط.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزير خارجية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا شدد على التزام بلاده بموقفها القائم على ضرورة تحقيق التوافق بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى تفهمه حاجات مصر من مياه النيل واعتمادها عليه في شكل أساسي كمورد للمياه.وأكد شكري التزام مصر دعم بوروندي في المجالات كافة، وسعيها الدائم إلى حماية الاستقرار فيها، والحفاظ على سلامة وأمن شعبها من دون التدخل في شئونها الداخلية.وفي الصحيفة أيضا، فإن قادة دول الاتحاد الأوروبي، أعلنوا أمس اتفاقا حول الهجرة، أثار تطبيقه شكوكًا، إذ بدت تعهداته غامضة، فيما أقرّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخلافات في شأنه.ومدّد قادة الدول الـ28 العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لاتهامها بالتورط بالنزاع الأوكراني، وتعهدوا تصديًا أقوى للأسلحة الكيماوية وتعزيز جهود مكافحة التجسس، كما وعدوا بردّ حازم في ملف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ودعوا إلى قانون جديد للاتحاد لفحص الاستثمارات الأجنبية.في ملف الهجرة، توصل المجتمعون بعد 9 ساعات من النقاش، إلى «مقاربة جديدة» مع إنشاء «منصات إنزال» للمهاجرين خارج أوروبا، لردعهم عن اجتياز البحر المتوسط. وينصّ الاتفاق على تشييد «مراكز خاضعة للمراقبة» في دول أوروبية «على أساس اختياري»، يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها «سريعًا» عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين يجب ترحيلهم، عن الذين يحقّ لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى، وذلك على أساس «تطوعي». ويشكّل ذلك استجابة لرغبة إيطاليا بـ «تشارك المسؤولية» إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.ومن صحيفة العاصمة "الرياض"، أشارت إلى أن الآلاف من أهالي العاصمة طهران أحتجوا في شارع جلوبندك، متجهين نحو البرلمان اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر العملة، وعلى أثر ذلك حدثت اشتباهات مع الأمن في شارع مولوي واعتقل 24 شخصًا منهم امرأتين.كما استمر إغلاق المحلات في سوق البازار في مدينة طهران لليوم الرابع على التوالي اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وتدني العملة.وفي السياق، احتج عدد من المتضررين من قبل شركة كاسبين المالية في المدن الإيرانية أصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، همدان، أراک، کرمنشاه، کازرون، رشت، رامسر، اعتراضًا على عدم حل مشاكلهم المالية.وفي الأثناء، خرج الآلاف من أهالي مدينة المحمرة جنوب غرب إيران على طريقة توزيع مياه الشرب، وقد قابل هذا الاعتراض بالعنف من قبل الحرس الثوري وقوات الأمن، كما استمر احتجاج أهالي مدينة عبادان جنوب الأحواز بسبب انقطاع المياه وقلة مصادرها.