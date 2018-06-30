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أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

السبت 30/يونيو/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تألقت مساء أمس الجمعة الفنانة أنغام بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل مهرجان بيروت الدولي Biaf في دورته التاسعة.

وطلت "أنغام"، بفستان طويل جمع بين اللونين الأزرق والأسود، وجاء التصميم من توقيع مصمم الأزياء زياد نكد ،وتميز الفستان بصيحة الكم الواحد، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة التى التى منحتها إطلالة أنيقة وراقية فى أن واحد.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف طونى المندلق،ووضعت لها خبيرة التجميل رولا رياشي مكياج جذابا ارتكز على الألوان الترابية والهادئة.

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور
أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور
أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور
أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور
أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

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أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

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