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كأس العالم

أزمة قلبية تنهي حياة لاعب الاتحاد السابق محمد فاروق بنزيمة واللاعبون ينعونه

السبت 30/يونيو/2018 - 07:41 ص
اللاعب محمد فاروق
اللاعب محمد فاروق بنزيمة
اسلام مقلد
توفى محمد فاروق بنزيما لاعب الاتحاد السكندرى السابق ونادى سيدى سالم الحالى، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته فى مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "ابا البلد" مركز بنى مزار فى المنيا.

يذكر أن بنزيما كان يلعب في نادي الشمس خلال الموسم الماضي، واستمر حتى نهاية تعاقده.

وكان بنزيمة حريصا خلال الفترة الأخيرة على نشر منشورات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " تخص الاستغفار والدعاء إلي الله تعالي.

نعي سيد معوض مدرب الأهلي السابق اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا اله الا الله .البقاء لله اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة".

كما نعي احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك السابق ، اللاعب وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انعي أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيمة مهاجم الاتحاد نسألكم الدعاء اسكنه الله فسيح جناته".

ونعى أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون و البقاء لله ، وفاة اللاعب المحترم محمد فاروق بنزيما ، الله يرحمك يا محمد و يصبر أسرتك".

ونعى محمد النني اللاعب عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قائلا: "بخالص الحزن والأسى ننعي أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيمة مهاجم الاتحاد السكندري السابق".

وأضاف "النني" ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب".

كما كتب محمد ناجى جدو اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لا إله إلا الله ... ربنا يرحمه و يغفرله".

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