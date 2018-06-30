مصادر يمنية: مقتل قيادات ميدانية من ميليشيات الحوثي الانقلابية

كشفت مصادر يمنية، عن مقتل قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، خلال معارك وغارات للتحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي.

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية اليوم السبت عن مصادر ميدانية قولها إن الساعات الماضية شهدت مقتل ثلاثة من القيادات البارزة للميليشيات في المواجهات المستمرة بجبهة الساحل الغربي، حيث يحقق الجيش الوطني اليمني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف تقدما ميدانيا متواصلا ضمن عملية عسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي لقطع آخر شرايين الحوثيين البحرية.

وأقرت ميليشيات الحوثي بمقتل القيادي البارز، إسماعيل عبدالله يحيى زيد الحوثي، في جبهة الساحل الغربي، دون تحديد مكان مقتله، في حين ذكرت مصادر ميدانية أنه لقي مصرعه في أطراف مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وقدمت قيادات وناشطون حوثيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التعازي لوالدة عبدالله الحوثي، وهو نائب وزير العدل في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليا، وأحد أبرز قياداتهم.

كما أكد مصدر ميداني، مقتل مسؤول تسليح ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، والقيادي البارز، مازن عبد الله الحاضري، وعدد من عناصر الميليشيات في جبهة التحيتا جنوب الحديدة.

في ذات السياق، كشف مصدر عسكري، عن مقتل المشرف الأمني لميليشيات الحوثي في المديريات الجنوبية بالحديدة، المدعو أبو عماد حنيشة، مع عدد من مرافقيه، في غارة لطيران التحالف استهدفتهم بمديرية التحيتا، موضحة أن الميليشيات نقلت جثمان حنيشة وسط تكتم كبير لدفنه في معقل الحوثيين بصعدة (أقصى شمال اليمن) والتي ينتمي إليها.