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غادة والي: بدء صرف معاشات يوليو بزيادة 15%.. غدا

السبت 30/يونيو/2018 - 08:09 ص
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب محمد عبد المنعم
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادًا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٨؛ بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 625,5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٧٥٠ جنيهًا وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 /6 /2018، ويبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن.

وأضافت "والى"، أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.

وقد جاءت الزيادات منحازة إلي المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من ٥٠٠ ليصبح 750 جنيهًا شهريًا، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لـ3 ملايين صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش ٤ ملايين مستفيد بنسبة ١٥%، وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1 /7 /2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد ٧.٧ مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية ١٣ مليار جنيه.

ولفتت إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى ٢٧٤٥١٣٥ قائمًا بالصرف بقيمة إجمالية ٣.٥ مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من غد، الأحد الموافق ١ يوليو ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم الاثنين 2 يوليو نظرًا؛ لأن يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بثورة 30 يونيو.

وتابعت "والي": أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها ٣٥٤٧٨٧٩ حالة بقيمة إجمالية ٥.٨ مليار جنيه يبدأ الصرف لهم اعتبارًا من يوم ٥ يوليو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها ١٤٦٧٣٥٢حالة بقيمة إجمالية ٣.٧ مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 يوليو.

وأكد سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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