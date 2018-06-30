الزعيم الكوري الشمالي يتفقد مناطق جزر بالقرب من الصين

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم (السبت)، مناطق جزر واقعة بالقرب من الصين، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تحفيز التعاون الاقتصادي مع بكين.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد إقليم سيندو في مقاطعة بيونجان، التي تقع على الحدود مع الصين.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فان زيارة كيم النادرة للمنطقة الشمالية النائية تثير تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الصين.



ويضم اقليم سيندو، جزيرة هوانجكبيونج التي تقع في نهر يالو بالقرب من حدود سينوجو-داندونج حيث اتفقت بيونج يانج والصين في عام 2011 على تطوير منطقة اقتصادية خاصة، لكن المشروع توقف عقب إعدام كيم جانج سونج - ثاك، عم الزعيم الكوري الشمالي في عام 2013.