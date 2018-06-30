"البنتاجون" يجري تقييما لتكاليف سحب قوات أمريكية من ألمانيا



وفي هذا الصدد ،، قال مسؤولون أمريكيون إن التقييم الذي تجريه وزارة الدفاع الأمريكية لا يزال يبحث على مستوى داخلي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بعث رسالة إلى 7 من دول الحلف، بينها ألمانيا، لتذكيرها بالتزامها تخصيص 2 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي للإنفاق العسكري بحلول عام 2024.. وينتقد ترامب بانتظام الميزانية، التي تخصصها الدول الأوروبية في الحلف للنفقات العسكرية، ويعتبرها غير كافية.

أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تجري تقييما لتكاليف سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا .وأشارت التقارير ، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم / السبت / إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات في هذا الشأن بينها نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا.