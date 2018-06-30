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جمهورية "لوهانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

السبت 30/يونيو/2018 - 08:02 ص
جمهورية لوهانسك تتهم
جمهورية لوهانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها
أ ش أ
اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم (السبت)، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 3 مرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و 82 ملم وعربات مشاة قتالية".

وأضاف أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سوكولنيكي، لوغفينوفو، دونيتسكيي.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 40 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر إبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير، من نفس العام.

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