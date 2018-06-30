انتهاء ماراثون الثانوية العامة غدا.. حجازي: أعمال التصحيح تتم بشكل منتظم.. المؤشرات الأولية للنتيجة مطمئنة.. عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن حصاد الامتحانات

حجازي:

ماراثون امتخانات الثانوية مر بلا تسريبات وما حدث عبر "فيس بوك" كان غشًا إلكترونيًا

نشكر كل الجهات التي ساهمت في تأمين الامتحانات وخروجها بهذا الشكل الناجح

ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، غدًا، الأحد، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان في هذه المادة 248.513 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان في هذه المادة 108.838 طالب وطالبة.ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان في هذه المادة 239.704 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم غدا عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن حصاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيذكر فيه إجمالي أعداد الطلاب الذين امتحنوا هذا العام، وإجمالي عدد المعلمين الذين شاركوا في أعمال الثانوية العامة، وإجمالي أعداد اللجان التي استقبلت الطلاب، وكذلك أعداد الحالات التي تم ضبطها داخل لجان الامتحانات متلبسة بواقعة غش أو تصوير امتحان أو حيازة موبايل والعقوبات التي تم تطبيقها عليها.وأوضح حجازي أنه سيتم الإعلان أيضًا عن المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، ونسب النجاح التي نتجت عن أعمال تصحيح عينات بعض المواد.وقال إنه سيتحدث غدا عن تقييمه لماراثون الامتحانات هذا العام، كما سيعلن عن جميع الأطراف التي شاركت في تأمين الامتحانات هذا العام، وسيتوجه لهم بالشكر أمام وسائل الإعلام على ما بذلوه من مجهودات طوال فترة الامتحانات.وعبر حجازي عن فخره بمرور ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح، نافيًا وقوع أي حالات تسريب لأي امتحان قبل توزيعه داخل اللجان.وأضاف حجازي أنه بالنسبة لخروج صور الامتحانات على صفحات الغش بعد توزيع الامتحان في اللجان، فهذا ليس تسريبًا ولكنه غش إلكتروني وسوف تتم محاسبة كل من ارتكبه بلا تهاون.وأكد أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة، فجميع المؤشرات الصادرة عن أعمال التصحيح بالكنترولات، تؤكد أن النتيجة ستكون مطمئنة وهناك عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرًا إلى أن اعمال التصحيح تتم بشكل منتظم وفقًا لجدول مواعيد محدد للإعلان عن النتيجة النهائية في أقرب وقت ممكن خلال شهر يوليو الجاري.جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة كان قد انطلق رسميًا يوم 3 يونيو 2018 في جميع أنحاء الجمهورية وسط إجراءات مشددة لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وعمليات نقل صناديق الكراسات الامتحانية، وإلى جانب تأمين اللجان الامتحانية نفسها ومقرات تقدير الدرجات.