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3 % فقط من الأمريكيين يغسلون أيديهم بشكل صحيح عند طهي اللحوم

السبت 30/يونيو/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
لا يعرف معظم الأمريكيين كيفية تنظف أيديهم بشكل صحيح قبل طهى الطعام ، خاصة اللحوم.. وفقا لدراسة جديدة أجريت من قبل "وزارة الزراعة الأمريكية "، على أكثر من 383 شخصا قاموا بطهي وإعداد العديد من الأطعمة.

وقد لوحظ أن 3% فقط منهم يغسل يديه بطريقة من شأنها حمايته من التسمم الغذائى، إلا أن طريقة غسيل أيديهم تكون متسرعة ومجرد غمس أيديهم تحت مياه الصنبور دون إستخدام الصابون.

كما وجد أن 34% فقط استخدموا مقياس الحرارة للتحقق من أن اللحم قد تم طهيه ونضجه بصورة كاملة ، حيث تعد اللحوم النيئة او نصف المطهوة أسرع الطرق لإنتقال الأمراض والتسمم الغذائي.

ويقدر "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى ، معاناة 48 مليون أمريكي من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء كل عام ، فيما يلقى 3آلاف منهم حتفه ، ويدخل نحو 128.000 المستشفى.

ويعد الأطفال والمسنين أكثر الفئات عرضة ، بشكل خاص ، للخطر ، كذلك الأشخاص الذين يعانون من تدنى كفاءة جهازهم المناعي من المرضى الذين خضعوا لجراحات زرع الأعضاء.. لذلك، تقوم وزارة الزراعة الأمريكية بحملة سنوية للتوعية بأخطار التسمم الغذائى وتدني مستويات النظافة الشخصية ونظافة المطابخ .

وأوضح المشككون فى جدوى وفعالية حملات التوعية أن 75% فقط ممن خضعوا لبرامج التوعية نفذوا الإرشادات والنصائح عند طهو الأطعمة أو عند تنظيف مطبخهم.

وشدد برامج التوعية على ضرورة غسيل الأيدى لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو البيض، مع تجفيف اليدين جيدا.

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