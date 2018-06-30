نيكولاي أسلانوف: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 4 أشهر

قال نيكولاي أسلانوف الممثل التجاري الروسي بالقاهرة إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا تخطي 163ر2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2018 بزيادة نحو 49 في المائة مقارنة بنفس الفترة عام 2017 من بينها صادرات روسية لمصر تقدر ب879ر1 مليار دولار وصادرات مصرية لروسيا بقيمة 284 مليون دولار وفقا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسي .



وأضاف الممثل التجاري الروسي بالقاهرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن الصادرات الروسية لمصر تضمنت القمح بقيمة 624 مليون دولار ( تمثل 33 % من إجمالي الصادرات ) ، المعادن بقيمة 367 مليون دولار (19%) والبترول والغاز بقيمة 288 مليون دولار ( 15%) بينما الصادرات المصرية لروسيا شملت الفاكهة بقيمة 134 مليون دولار (تمثل 47% من إجمالي الصادرات) والخضروات بقيمة 112 مليون دولار (39 في المائة) والملابس بقيمة 13 مليون دولار (5%).



وأوضح أن أكثر من 28 وفدا روسيا من مختلف المجالات زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2018 لبحث أجندة أعمال متنوعة تتضمن إقامة محطة النووية بالضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية وتنفيذ مشروعات البترول والغاز الطبيعي والمشاركة في مناقصات لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب وتوريد عربات قطار وصناعة السيارات ومصانع الكيماويات وبناء صوامع لتخزين القمح وتوريد معدات البناء والمنتجات الغذائية وإقامة مركز لوجستي مصري في روسيا .

وذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية خلال زيارة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لموسكو في 23 مايو الماضي التي تهدف إلي بناء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد علي مساحة 25ر5 مليون متر مربع علي ثلاث مراحل : الأولي لمنطقة مليون متر مربع وسوف يبدأ إنشاؤها فور التوقيع علي العقد التجاري بين الجانبين وسوف تستغرق عامين وتخلق سبعة ألف وظيفة عمل.مشيرا إلي أن تكلفة أعمال البناء في المرحلة الأولى تبلغ 190 مليون دولار ، في حين تبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع 7 مليارات دولار ومن المتوقع لهذه المنطقة أن تخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل .

وأوضح أن المرحلة الثانية تغطي مساحة 6ر1 مليون متر مربع وسوف تنتهي بها بحلول عام 2022 ، في حين تغطي المرحلة الثالثة مساحة 65ر2 مليون متر مربع وتنتهي بحلول عام 2031 . مضيفا أن خطة العمل لهذه المنطقة تتضمن تصنيع الشاحنات الثقيلة وسيارات الركاب والمعدات الزراعية وتخزين القمح ومعدات التصنيع وأجهزة التكيف والمحركات ومواد البناء والمعدات وانتاج المعادن والسكك الحديدية ومعداتها والإلكترونيات والمعدات الطبية والأدوية والبلاستيك والزجاج.