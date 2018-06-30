ثورة 30 يونيو على الشاشة.. قليل من الأعمال كثير من الحذر.. «اشتباك» الأبرز و«سري للغاية» في الطريق

لايزال المبدعون يستوعبون التفاصيل لنقلها بحرص

فيلم «المشخصاتى 2» كان رائدًا فى نقل الأحداث





يوافق اليوم 30 يونيو ذكرى الثورة المصرية التى حدثت وخلّصت مصر من حكم الإخوان المسلمين، والتى تستحق أن تخلد على مستوى الدراما سواء التلفزيونية أو السينمائية على نطاق واسع.





ولكن المثير للدهشة هو عدم تطرق أى من الأعمال الفنية للثورة وكواليس اللحظات الحرجة في تاريخ مصر، والتى سطر الجيش المصرى فيها أروع ملحمة.





وربما كان من أبرز الأسباب التى أدت إلى عزوف المبدعين إلى التعبير عن ثورة 30 يونيو فى أعمالهم، هو ما حدث عقب ثورة 25 يناير من استسهال كبير للزج بأحداث ميدان التحرير فى العديد من الأعمال.





وما واجهته أغلب هذه الأعمال والتي اكتفت بتقديم مشاهد حية للثوار والزج بأبطال الدراما بشكل أو بآخر داخل الأحداث، ظننا منهم أن إظهار هذه اللقطات سوف يضيف قيمة مضافة للعمل.





وقدم الفنان تامر عبد المنعم فى الجزء الثانى من فيلمه المشخصاتى أول عمل تناول الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، وفضح بعض ألاعيب الجماعة الارهابية فى الاستيلاء على مصر.





أما فيلم اشتباك والذى عرض فى مهرجان كان السينمائى الدولى فكان من بين أبرز الأعمال التى وضعت المشاهد أمام جميع الأطراف، وصورت التناحر الذي كان يعيشه المجتمع المصرى قبل إندلاع الثورة وخروج المصريين فى 30 يونيو.



