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أخبار البلد

شعراوي يستقبل سفير كازاخستان ويسلمه قائمة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات

السبت 30/يونيو/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
ايمان البكش وعمرو ممدوح
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربطهما خاصة فى مجال الإدارة المحلية، لا سيما بعد تجربة كازاخستان الرائدة في مجال إنشاء المدن الجديدة بعد تأسيس العاصمة الإدارية (أستانا) والتي تحتفل الآن بذكرى مرور ٢٠ سنة على تأسيسها.

وقد أكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة بالخبرات والتجربة الكازاخستانية فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنشاءها حاليًا في مصر وفقًا لأعلى المعدلات العالمية. 

وأشار وزير التنمية المحلية إليّ أهمية دعم العلاقات بين البلدين خاصة في مجال الإدارة المحلية في ظل الطفرة التي تشهدها العلاقات المشتركة منذ الزيارة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الى كازاخستان منذ عامين فى إطار جولته الأسيوية، معربًا عن تقديره للدور الفاعل لكازاخستان لدعم القضايا العربية والإسلامية.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية واللامركزية ، وأكد اللواء محمود شعراوي على آفاق وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظات المختلفة.

وسلم وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان قائمة مجمعة بالفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظات، وأكد على وجود دراسات جدوي تفصيلية لكافة تلك المشروعات ومتاحة للمستثمرين ورجال الاعمال فى كازاخستان .

وقال السفير أرمان إيساغالييف أنه سيقوم بنقل هذه الفرص الاستثمارية الى مجتمع الأعمال بكازاخستان وترتيب لقاء مشترك مجمع لهم فى القاهرة للتباحث بشأنها ، وأشار السفير الكازاخستانى إلى الميزات التى تتمتع بها بلاده وخبراتها الواسعة فى مجال الثروة المعدنية والتى يمكن الاستفادة منها فى بعض المحافظات المصرية، فأكد الوزير محمود شعراوى على أهمية عقد تلك اللقاءات واهتمام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقى وزارات الحكومة المعنية لدعم وتطوير التعاون بين البلدين لآفاق أرحب.
شعراوي يستقبل سفير كازاخستان ويسلمه قائمة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات
شعراوي يستقبل سفير كازاخستان ويسلمه قائمة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات
شعراوي يستقبل سفير كازاخستان ويسلمه قائمة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات

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