ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العصار يبحث التعاون مع شركتي لافا وسمارت في تصنيع الإلكترونيات

السبت 30/يونيو/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمجموعة "شركة لافا" الهندية و"شركة سمارت" إحدى شركات شباب الأعمال المصرية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال تصنيع وتسويق الأجهزة الإلكترونية.

واطلع "العصار"، خلال اللقاء على آخر مستجدات التعاون القائم بموجب توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة للوزارة وشركتى "لافا" و"سمارت" من أجل إنشاء مصنع مشترك لتصنيع وتسويق وبيع الأجهزة الإلكترونية من تليفونات المحمول والتابلت وملحقاتها وبرامجها.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن هذا التعاون المثمر يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات فى مصر إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والاستفادة بالخبرات الهندية فى هذا المجال، هذا إلى جانب فتح سوق جديدة لشباب الأعمال للاستثمار فى هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "لافا الهندية" أن شركته وجدت ترحيبًا كبيرًا للعمل فى مصر، وأنه سعيد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من الخبرة والتكنولوجيا المتطورة ومعامل بحثية وإلكترونية تساهم فى دعم وتطوير صناعة الإلكترونيات فى مصر وفتح أسواق لها فى الخارج.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت" عن دعم وزارة الإنتاج الحربي لشباب رجال الأعمال وإتاحة الفرصة لديهم للدخول فى مشروعات فى مختلف المجالات،وأن شركة "سمارت" هى أحدى الشركات المصرية التابعة لشباب الأعمال العاملة فى مجال صناعة الإلكترونيات ويسعدها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من إمكانيات بحثية وتكنولوجية وخبرات فى مجال تصنيع الحاسبات اللوحية وتكنولوجيا البرمجيات ، هذا إلى جانب الدقة والالتزام فى العمل.

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأخرى عادية لهذا السبب

مصرع وإصابة 20 شخصا في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن 4 أمور تجعلك تفوز برضا الله

بيراميدز يتعاقد مع مدرب المكسيك السابق مستشارا فنيا للفريق

وزيرة الصحة: 30 يونيو تاريخ إنقاذ مصر والوطن العربي

فيديو جراف| هاري كين يتصدر هدافي كأس العالم بعد دور المجموعات

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

انتبه.. 4 أعمال تكفر كبائر الذنوب ويمحو الله بها الخطايا

أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

فرنسا والارجنتين .. الديوك تسعى الإطاحة بـ راقصو التانجو اليوم

مصر تحتل المركز الخامس لترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
رئيس حي الأسمرات: الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية شهر 8.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟