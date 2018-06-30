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اقتصاد

سعر الحديد اليوم

السبت 30/يونيو/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الحديد في أسواق مواد البناء خلال تعاملات، اليوم، السبت، وسجل سعر حديد «عز» 12 ألفًا و900 جنيه للطن، و«بشاي» 12 ألفًا و800 جنيه للطن، و«المصريين» 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن، و«الجيوشي» 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد «مصر ستيل» إلى 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن، و«العتال» 12 ألفًا و750 جنيهًا للطن، وحديد «المراكبي» 12 ألفًا و700 جنيه للطن، و«عطية» 12 ألفًا و700 جنيه للطن، و«العشري» 12 ألفًا و630 جنيهًا للطن.

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