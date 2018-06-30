سعر الدولار فى البنوك اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى تعاملات، اليوم، السبت، حالة من الاستقرار، فسجل سعر الشراء 17.83 جنيه فى البنك المركزى مقابل 17.93 جنيه للبيع.



وسجل أعلى سعر للدولار في بنك عودة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وبلغ فى بنوك: "البركة، التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرفية الدولية، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، بلوم مصر، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي" 17.84 جنيه للشراء مقابل 17.94 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار فى بنكي: "الأهلي اليوناني بمصر، قناة السويس، القاهرة" 17.83 جنيه للشراء مقابل 17.93 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنوك: "التعمير والإسكان، الإسكندرية" 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنوك: "الأهلي المصري، والزراعي المصري، ومصر" 17.78 جنيه للشراء، مقابل 17.88 جنيه للبيع.