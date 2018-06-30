ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم

السبت 30/يونيو/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى تعاملات، اليوم، السبت، حالة من الاستقرار، فسجل سعر الشراء 17.83 جنيه فى البنك المركزى مقابل 17.93 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنك عودة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وبلغ فى بنوك: "البركة، التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرفية الدولية، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، بلوم مصر، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي" 17.84 جنيه للشراء مقابل 17.94 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنكي: "الأهلي اليوناني بمصر، قناة السويس، القاهرة" 17.83 جنيه للشراء مقابل 17.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك: "التعمير والإسكان، الإسكندرية" 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك: "الأهلي المصري، والزراعي المصري، ومصر" 17.78 جنيه للشراء، مقابل 17.88 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

شاهد.. ميدو يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

المعارضة السورية تفاوض روسيا بشأن صفقة السلام في درعا

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

تعرف على 3 علاجات رائعة لألم الأذن من خزانة مطبخك

مدبولي يتوجه اليوم إلى موريتانيا للمشاركة في قمة نواكشوط

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.. غدًا

موسى مصطفى موسى: الرئيس حمل روحه على كتفه لتحرير مصر من الإخوان

مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

فيديو جراف| هاري كين يتصدر هدافي كأس العالم بعد دور المجموعات

الزمالك يعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأخرى عادية لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
رئيس حي الأسمرات: الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية شهر 8.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟