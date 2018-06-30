حزب الجيل يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وجه حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له صباح اليوم تحية التقدير والعرفان للشعب المصرى بمناسبة ذكرى مرور ٥ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ العظيمة.



وتابع الجيل فى بيانه :"تحية الشعب العظيم موصول بها تحية مملوءة بالفخر والاعتزاز لقواتنا المسلحة وقائدها العام الفريق اول عبد الفتاح السيسى على موقفها العظيم فى هذا اليوم الخالد والذى انحازت للشعب ونفذت فيه قراره بالتغيير وازاحة حكم الجماعة المتحالفة مع المخطط الغربى الصهيونى بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وأضاف الييات لقد جعلت استجابة القوات المسلحة لثورة الشعب يومى ٣٠ يونيو وشقيقه ٣ يوليو من أعظم أيام التاريخ المصرى ولا تقلان فى روعتهما عن يومى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ و٦ اكتوبر ١٩٧٣".



واستطرد:لقد أسقطت ثورة ٣٠ يونيو حكم الجماعة وأوقفت المخطط الغربى الصهيونى بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل الذى كان يستهدف وحدة اراضى مصر بانشاء امارة غزاوية إسلامية فى سيناء المقدسة ولقد سجل التاريخ أيضا أن مصر بقيادة الرئيس السيسى واجهت قوى الشر فى العالم وحافظت على حدودها المعروفة منذ فجر التاريخ ونجحت فى فك الحصار الدولى علي مصر والمفروض من دول الشر العالمى وحافظت على استقلال القرار المصرى وصانت الإرادة الوطنية وصاغت علاقات استراتيجية مع أهم دول العالم مثل روسيا والصين وتجمع البريكس وفرنسا وألمانيا ونوعت مصادر السلاح مما جعل الجيش المصرى العاشر على مستوى العالم وله السيطرة على البحرين الأبيض والأحمر من خلال حاملات الطائرات ميسترال والغواصات الألمانية ونجحنا فى الفوز بعضوية مجلس السلم والعدل الافريقى ومجلس الأمن الدولى.



وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى المرحلة المقبلة بالتنمية المستدامة وإستكمال بناء مصر الجديدة، ببناء الإنسان والاهتمام بصحته وتطوير التعليم والمستشفيات والبحث العلمي وترشيد الاستيراد وان يكون الاعتماد على الذات هو جوهر التنمية الاقتصادية ونسعى لكل جدية واخلاص لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح والذرة والفول والدواء والبان الأطفال وتشجيع الصناعة المحلية والتصنيع الزراعى وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام ،وكذلك نكافح الاحتكار وجشع التجار ونسيطرة على الاسواق لإيقاف الغلاء الفاحش الذى يؤثر على حياة الناس.



ودعا رئيس حزب الجيل الحكومة بتقوية قيمة الجنيه المصرى وتدبير موارد مالية جديدة للإنفاق على التعليم والصحة والمشروعات القومية وذلك بالأخذ بنظام الضريبة التصاعدية والضريبة على الارباح الرأسمالية فى البورصة.



وأكد الشهابى ان يوم ٣٠ يونيو سيبقى علامة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية وسوف نظل نذكره كعلامة على حيوية الشعب المصرى وجيناته الحضارية وقدرته على التحدى وتخطى الصعاب.

