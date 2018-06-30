سعر العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم، السبت، حالة من الاستقرار، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.



وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.64 جنيه للشراء، و20.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.31 جنيه للشراء، 23.45 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.86جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع سجل 100 ين يابانى نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.



كما استقرت أيضا أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 58.87 جنيه للشراء، و59.23 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.