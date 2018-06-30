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منوعات

الدنمارك: توسيع نظام إعادة التدوير ليشمل علب العصائر

السبت 30/يونيو/2018 - 09:41 ص
إعادة تدوير المهملات
إعادة تدوير المهملات
أ ش أ
قررت الدنمارك توسيع نظام إعادة التدوير في البلاد ليشمل جميع علب العصائر بأنواعها البلاستيكية والزجاجية والمعدنية اعتبارا من عام 2020 .

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن نظام إعادة التدوير في الدنمارك يشمل رد مبلغ صغير نظير استخدام الزجاجات والعلب القابلة للتدوير على كل زجاجة يتم شراؤها في البلاد، وترد هذه الرسوم الإضافية للمستهلكين عندما يتم إعادة الزجاجات الفارغة عبر ماكينات مخصصة لذلك توجد في معظم المحال التجارية "السوبر ماركت"، والآن سيغطى هذا النظام استخدام زجاجات العصير، وفق ما أعلنه وزير الغذاء والبيئة يعقوب إليمان-ينسن" في اجتماع صحفي هذا الأسبوع.

وقال الوزير إن الحاجة لإعادة تدوير علب العصائر زادت نتيجة لنمو مبيعات هذه المنتجات في المتاجر الدنماركية، مشيرا إلى أهمية هذا النظام وفاعليته لأنه أصبح جزءا من منظومة الحياة اليومية في الدنمارك مع التأكيد على أهمية أن يغطي نظام إعادة التدوير جميع أنواع الزجاجات. وأشار الوزير بأن تطبيق هذا النظام سوف يستغرق بعض الوقت لتطبيقه وذلك لأن السوبر ماركت ستهيئ الماكينات بها على قبول قناني العصائر.

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