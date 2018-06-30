المعارضة السورية تفاوض روسيا بشأن صفقة السلام في درعا

بدأت المعارضة السورية مفاوضات مع المسئولين الروس حول اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على المناطق التي تسيطر عليها في محافظة درعا الجنوبية الغربية، حسبما قال مفاوضون متمردين اليوم السبت، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست



وذكرت الصحيفة العبرية، أن حملة شنتها الحكومة السورية الشهر الجاري على جزء كبير من الجزء الشرقي من محافظة درعا بسبب وجود المعارضين المسلحين، ما دفع 160 ألف شخص للخروج من منازلهم، وفقا لما اعلنت عنه الامم المتحدة



وقال مفاوضون مسلحون، إن لجنة مدنية وعسكرية من ستة أعضاء من المعارضة الجنوبية، عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمقاطعة السويداء المجاورة.



وقال ابراهيم جباوي، المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي أقامتها جماعات الجيش السوري الحر في جنوب سوريا، "عقدت اللجنة اجتماعها الاول مع مسئولين روس قدموا مطالبهم، ومن المتوقع اجراء جولة ثانية من المحادثات اليوم السبت.



وأضاف المتحدث أن الاتفاق الذي تجري مناقشته لا يشمل منطقة في اقليم القنيطرة المجاورة على حدود هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل.



ويسهل الأردن الذي يتاخم محافظة درعا المحادثات بين فصائل المتمردين وموسكو بشأن اتفاق ينهي العنف مقابل استعادة حكم الدولة هناك.

