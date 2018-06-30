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فى اليوم العالمى للصداقة.. تعرف على الأبراج التى تقدسها

السبت 30/يونيو/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يحتفل العالم يوم 30 يونيو من كل عام باليوم العالمي للصداقة، وبما أن علم الفلك والأبراج يلعب دورا كبيرا فى حياة العديد من الأشخاص، حيث يتمتع مولود كل برج بخصائص معينة، يتميز بها عن غيره من الأبراج الأخرى، لذا نرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأبراج التى تقدس الصداقة، وفقًا لتوقعات خبراء الأبراج:

-برج الحمل: الإخلاص والطيبة والصراحة، من أهم ملامح شخصية الحمل بشكل عام، ومع الأصدقاء بشكل خاص، بل إن شجاعة مولود الحمل تدفعه أحيانا للتضحية بالذات من أجل الشخص القريب من قلبه.

-برج الثور: يتسمون بقدر كبير من الوفاء للأصدقاء، ولا يترددون كثيرا من أجل تقديم الدعم والمساندة في الأوقات الصعبة، لذا فمولود الثور هو صديق رائع أيضا ودون أدنى شك.

-برج الدلو: متقبل لجميع الآراء، لن يسخر منك يوما أو يقلل من شأنك مهما قلت له أسرارًا عنك، بالعكس سيبدأ في تحليل الأمور معك بشكل بسيط في محاولة للوصول لحل.

-برج الحوت: يتميز باحتواء وتفهم الآخرين، وستجد عنده دائما صورة الصديق المتفهم، والمتقبل لك على كل المستويات، بل ستجده داعمًا لك في كل قراراتك.

-برج الجوزاء: لا يحاول أبدا أن يفرض رأيه عليك أو وجهة نظره، بالعكس هو سيستمع إليك جيدا، ويظهر تفهمًا حتى إن لم يكن مقتنعا بداخله بهذا الأمر، لكنه سيحاول توجيه النصح لك بشكل غير مباشر وبطريقة سهلة.

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