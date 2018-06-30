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أخبار البلد

تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

السبت 30/يونيو/2018 - 09:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل والأعطال الفنية وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة الي اسطنبول لمدة 120 دقيقة، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة الى الكويت لمدة 3 ساعات.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة اير كايرو رقم 475 المتجهة الى جدة لمدة 4 ساعات، ورحلة شركة الخطوط السعودية رقم 308 والمتجهة الى جدة لمدة 150 دقيقة، بسبب ظروف التشغيل والأعطال الفنية وأعمال الصيانة.

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