لم أتردد في المشاركة في حملة تمرد بمجرد أن عرفت بها، كتبت استمارتي ووزعت مثلها على كل من أعرفهم، وكانوا مثلي غير مترددين في المشاركة، وهذا الحسم جعلنا نسأل أنفسنا: لماذا لا نريد الإخوان؟



لم تكن مشكلتي مع الإخوان نفسية رغم عدم تقبلي لأفكارهم التي يروجونها.



لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان ازدواجيتهم الواضحة، وعدم التزامهم بأي وعود يقطعوها على أنفسهم.



لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان عدم قدرتهم على احتواء الغير، وعدم قبول أي رأي آخر.



لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان تمريرهم لدستور مرفوض من كافة القوى المدنية والسياسية.



لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان حربهم الدائمة مع الإعلام، ومحاولتهم الدائمة لجعله موجها.



لم تكن مشكلتي الأساسية مع الأخوان الأخطاء الجسيمة في تعاملهم مع المشكلات الاقتصادية للوطن.



على الرغم من كل المشكلات السابقة، وكل الأخطاء الفادحة التي ارتبكها الإخوان في حق كافة المؤسسات وعلى رأسها مؤسستنا العسكرية الوطنية كان الخطأ الأعظم الذي أشعرنا كلنا بالخطر هو تغيير هوية مصر.



كل ما سبق كان علامات الطريق الذي سيمشي فيه الإخوان، لم يقدروا على تغييره، ولم يكن لديهم أبدا أي مرونة للتعاون مع الأطياف المختلفة، ولا حتى احترامهم.



للأسف إن السنة التي عاشتها مصر تحت مظلتهم كانت كارثية بكافة المقاييس، وعلى كافة المستويات، سنة واحدة فقط جعلتنا مدركين تمام الادراك أن بلدنا تختطف، تعاني طمسا للهوية الأصلية، كانوا يحاولون صبغ البلاد على مزاجهم الخاص، لكنهم وبفضل من الله أولا، وبجهود أبناء الوطن المخلصين وعلى رأسهم مؤسسة عسكرية وطنية انحازت للشعب كعادتها في كل منعطف كانت نهايتهم الحتمية.



لطالما كان الإخوان يراهنون على شعبيتهم الجارفة لدى أبناء هذا الشعب، لكن ثورة 30 يونيو أثبتت كذبهم، كما أكدت على أن شعبيتهم التي يتاجرون بها ويستخدمونها للضغط على هذا الوطن هي شعبية كاذبة لا وجود لها.



إن ثورة 30 يونيو التي افتخر دوما بالمشاركة فيها وكوني جزءا منها كانت السطر الأخير في قصة الأخوان، ذلك الفصيل الذي اعتبر نفسه دولة داخل الدولة، وحسب دولته أقوى لكنها كانت كبيت العنكبوت الذي نجح المصريين في القضاء عليه بمجرد ثقتهم في أنفسهم وفي جيشهم الذي لم يتركهم أبدا، وكان مصدر امنهم دائما وأبدا.



عندما استرجع ذكريات مشاركتي في 30 يونيو، أتذكر وجوها طيبة مؤمنة أحبت الوطن وأخلصت له ووقفت جواره للتخلص من سرطان لعين كاد أن ينتشر ويتحكم بجسده. هذه الوجوه هي أمل ومستقبل مصر.