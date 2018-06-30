ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

هوية مصر

مروة سعيد

مروة سعيد

السبت 30/يونيو/2018 - 10:00 ص
لم أتردد في المشاركة في حملة تمرد بمجرد أن عرفت بها، كتبت استمارتي ووزعت مثلها على كل من أعرفهم، وكانوا مثلي غير مترددين في المشاركة، وهذا الحسم جعلنا نسأل أنفسنا: لماذا لا نريد الإخوان؟

لم تكن مشكلتي مع الإخوان نفسية رغم عدم تقبلي لأفكارهم التي يروجونها.

لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان ازدواجيتهم الواضحة، وعدم التزامهم بأي وعود يقطعوها على أنفسهم.

لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان عدم قدرتهم على احتواء الغير، وعدم قبول أي رأي آخر.

لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان تمريرهم لدستور مرفوض من كافة القوى المدنية والسياسية.

لم تكن مشكلتي الأساسية مع الإخوان حربهم الدائمة مع الإعلام، ومحاولتهم الدائمة لجعله موجها.

لم تكن مشكلتي الأساسية مع الأخوان الأخطاء الجسيمة في تعاملهم مع المشكلات الاقتصادية للوطن.

على الرغم من كل المشكلات السابقة، وكل الأخطاء الفادحة التي ارتبكها الإخوان في حق كافة المؤسسات وعلى رأسها مؤسستنا العسكرية الوطنية كان الخطأ الأعظم الذي أشعرنا كلنا بالخطر هو تغيير هوية مصر.

كل ما سبق كان علامات الطريق الذي سيمشي فيه الإخوان، لم يقدروا على تغييره، ولم يكن لديهم أبدا أي مرونة للتعاون مع الأطياف المختلفة، ولا حتى احترامهم.

للأسف إن السنة التي عاشتها مصر تحت مظلتهم كانت كارثية بكافة المقاييس، وعلى كافة المستويات، سنة واحدة فقط جعلتنا مدركين تمام الادراك أن بلدنا تختطف، تعاني طمسا للهوية الأصلية، كانوا يحاولون صبغ البلاد على مزاجهم الخاص، لكنهم وبفضل من الله أولا، وبجهود أبناء الوطن المخلصين وعلى رأسهم مؤسسة عسكرية وطنية انحازت للشعب كعادتها في كل منعطف كانت نهايتهم الحتمية.

لطالما كان الإخوان يراهنون على شعبيتهم الجارفة لدى أبناء هذا الشعب، لكن ثورة 30 يونيو أثبتت كذبهم، كما أكدت على أن شعبيتهم التي يتاجرون بها ويستخدمونها للضغط على هذا الوطن هي شعبية كاذبة لا وجود لها.

إن ثورة 30 يونيو التي افتخر دوما بالمشاركة فيها وكوني جزءا منها كانت السطر الأخير في قصة الأخوان، ذلك الفصيل الذي اعتبر نفسه دولة داخل الدولة، وحسب دولته أقوى لكنها كانت كبيت العنكبوت الذي نجح المصريين في القضاء عليه بمجرد ثقتهم في أنفسهم وفي جيشهم الذي لم يتركهم أبدا، وكان مصدر امنهم دائما وأبدا.

عندما استرجع ذكريات مشاركتي في 30 يونيو، أتذكر وجوها طيبة مؤمنة أحبت الوطن وأخلصت له ووقفت جواره للتخلص من سرطان لعين كاد أن ينتشر ويتحكم بجسده. هذه الوجوه هي أمل ومستقبل مصر.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

مبابي يرفض مكافأة اللعب في كاس العالم ويتبرع بها إلى الجمعيات الخيرية

غادة والي: بدء صرف معاشات يوليو بزيادة 15%.. غدا

مدرب الأرجنتين يكشف عن خطته لمواجهة فرنسا في كأس العالم

أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

موسى مصطفى موسى: الرئيس حمل روحه على كتفه لتحرير مصر من الإخوان

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزيرة الصحة: 30 يونيو تاريخ إنقاذ مصر والوطن العربي

البحوث الإسلامية يحذر من 6 كلمات تفتح الباب للشيطان

فرنسا والارجنتين .. الديوك تسعى الإطاحة بـ راقصو التانجو اليوم

مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

الصحف السعودية: شكري يستعرض ملف سد النهضة مع دول حوض النيل.. روسيا تتفاوض على تسوية مع المعارضة السورية.. دعوى قضائية ضد حركة النهضة لتسفيرها تونسيين إلى بؤر إرهابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
رئيس حي الأسمرات: الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية شهر 8.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟