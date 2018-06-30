ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة
السبت 30/يونيو/2018 - 09:43 ص
حصل موقع صدى البلد على بيان توزيع درجات امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة، التي من المقرر أن يمتحنها طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 1 يوليو 2018.
فبالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا ، فيتمثل بيان توزيع درجاته فيما يلي :
- تكون الدرجة الكلية للامتحان من 60 درجة.
- الاسئلة من 1 حتى 6: درجة واحدة
- الاسئلة من 7 حتى 9: درجتان
- الاسئلة 10 حتى 15 : درجة واحدة
- الاسئلة من 16 حتى 18: درجتان
- الاسئلة من 19 حتى 24: درجة واحدة
- الاسئلة من 25 حتى 27: درجتان
- الاسئلة من 28 جتى 33: درجة واحدة
- الاسئلة من 34 حتى 36: درجتان
- الاسئلة من 37 حتى 42: درجة واحدة
- الاسئلة من 43 حتى 45: درجتان
أما بالنسبة لبيان توزيع درجات استاتيكا الثانوية العام فهو كالتالي:
- الدرجة الكلية من ٣٠ درجة
- السؤال ١ و ٢ : درجة واحدة
- السؤال ٣ : ثلاث درجات
- السؤالين ٤ و ٥ : درجة واحدة
- السؤال ٦ : درجتان
- السؤالين ٧ و ٨ : درجة واحدة
- السؤال ٩: درجتان
- السؤال ١٠: ثلاث درجات
- السؤال ١١ : درجة واحدة
- السؤال ١٢ : ثلاث درجات
- السؤال ١٣ : درجة واحدة
- السؤال١٤ : درجتان
- السؤال ١٥: درجة واحدة
- السؤال ١٦ : ثلاث درجات
- السؤال ١٧: درجة واحدة
- السؤال ١٨ : درجتان
وأخيرًا، بالنسبة لبيان توزيع درجات امتحان مادة الفلسفة والمنطق ، فمن المقرر أن يتكون الامتحان من 20 سؤالا، وسيكون على كل سؤال 3 درجات ، لتصبح الدرجة الكلية من 60 درجة.