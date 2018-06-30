ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

حصل موقع صدى البلد على بيان توزيع درجات امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة، التي من المقرر أن يمتحنها طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 1 يوليو 2018.



فبالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا ، فيتمثل بيان توزيع درجاته فيما يلي :

- تكون الدرجة الكلية للامتحان من 60 درجة.

- الاسئلة من 1 حتى 6: درجة واحدة

- الاسئلة من 7 حتى 9: درجتان

- الاسئلة 10 حتى 15 : درجة واحدة

- الاسئلة من 16 حتى 18: درجتان

- الاسئلة من 19 حتى 24: درجة واحدة

- الاسئلة من 25 حتى 27: درجتان

- الاسئلة من 28 جتى 33: درجة واحدة

- الاسئلة من 34 حتى 36: درجتان

- الاسئلة من 37 حتى 42: درجة واحدة

- الاسئلة من 43 حتى 45: درجتان



أما بالنسبة لبيان توزيع درجات استاتيكا الثانوية العام فهو كالتالي:



- الدرجة الكلية من ٣٠ درجة

- السؤال ١ و ٢ : درجة واحدة

- السؤال ٣ : ثلاث درجات

- السؤالين ٤ و ٥ : درجة واحدة

- السؤال ٦ : درجتان

- السؤالين ٧ و ٨ : درجة واحدة

- السؤال ٩: درجتان

- السؤال ١٠: ثلاث درجات

- السؤال ١١ : درجة واحدة

- السؤال ١٢ : ثلاث درجات

- السؤال ١٣ : درجة واحدة

- السؤال١٤ : درجتان

- السؤال ١٥: درجة واحدة

- السؤال ١٦ : ثلاث درجات

- السؤال ١٧: درجة واحدة

- السؤال ١٨ : درجتان



وأخيرًا، بالنسبة لبيان توزيع درجات امتحان مادة الفلسفة والمنطق ، فمن المقرر أن يتكون الامتحان من 20 سؤالا، وسيكون على كل سؤال 3 درجات ، لتصبح الدرجة الكلية من 60 درجة.